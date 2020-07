Eventi 323

La Chiesa accoglie un nuovo presbitero, si tratta del gelese don Carmelo Salinitro

Grazie alla testimonianza della sua famiglia papà Rocco, mamma Giovanna e nonna Vincenza ha iniziato a coltivare dentro di sè il desiderio di diventare sacerdote

03 Luglio 2020 17:25

Oggi, nella festa di San Tommaso Apostolo e facendo memoria dell'anniversario della erezione della Diocesi di Piazza Armerina, avvenuta 203 anni fa, il 3 luglio 1817, avremo la grazia di un altro nuovo presbitero, don Carmelo Salinitro. Con l'imposizione delle mani del Vescovo Mons. Rosario Gisana, la Chiesa accoglierà il nuovo presbitero durante la celebrazione che si terrà alle ore 18. 30,nella Basilica Cattedrale a Piazza Armerina.

Il diacono don Carmelo, 37 anni, è originario di Gela. Fin da piccolo ha frequentato la comunità dei Padri Agostiniani presenti in città fino a qualche anno fa.

Grazie alla testimonianza della sua famiglia papà Rocco, mamma Giovanna e nonna Vincenza ha iniziato a coltivare dentro di sè il desiderio di diventare sacerdote.

Dopo il diploma conseguito presso l’Istituto Magistrale ha condotto un cammino di discernimento vocazionale iniziando il percorso verso il sacerdozio presso il Seminario diocesano.

In quegli anni viene anche affidato alla comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Gela dove intensifica il suo rapporto con il compianto parroco mons. Grazio Alabiso.

Il lungo percorso formativo ha visto don Carmelo impegnato in diverse realtà presenti nella nostra e in altre diocesi come la missione Chiesa Mondo di Catania, l’esperienza presso la Comunità di Bose e non ultima a partire dall’ordinazione diaconale con il suo servizio pastorale presso la Comunità Parrocchiale di Maria Ss della Visitazione di Enna.

Ha conseguito la laurea in Sacra Teologia presso lo Studio teologico San Paolo di Catania e adesso si prepara a discutere la tesi di licenza in teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

L’Ordinazione di venerdì 3 luglio conclude un periodo intenso per tutta la Diocesi di Piazza Armerina. Nelle scorse settimane il vescovo Gisana ha ordinato altri tre Presbiteri: don Samuel La Delfa di Valguarnera, don Valerio Sgroi di Enna e don Nunzio Samá di Gela.

"Ringraziamo ancora il Signore per averci donato quattro nuovi ministri ordinati e accompagniamo don Carmelo con la nostra preghiera affinché sia immagine eloquente del Buon Pastore", dice il Rettore del Seminario don Luca Crapanzano.

Per tutti coloro che non potranno recarsi in Cattedrale sarà possibile seguire la Celebrazione su Rete Chiara, canale 813 del digital terrestre, sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Piazza Armerina e della Diocesi.



