Cronaca 463

La Cgil sulle dimissioni di Lino Di Mattia: "Preoccupati per la paralisi del Sant'Elia. Subito i concorsi"

Nota a firma della segretaria Fp Cgil Rosanna Moncada, che di seguito pubblichiamo, in merito alle dimissioni del direttore sanitario di presidio Lino Di Mattia

Redazione

22 Maggio 2020 15:39

Apprendiamo dalle notizie di stampa le dimissioni del Direttore Medico di Presidio dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta nonché dei presidii di San Cataldo e Mussomeli, questo è l’ultimo episodio in ordine temporale della continua perdita di professionisti dell’ASP di Caltanissetta, sia sanitari sia amministrativi. Per la delicatezza degli incarichi ricoperti da tutti questi professionisti la mancanza di direttori di strutture complesse insieme all’arresto del procedure di assunzione e stabilizzazione del personale dirigente e non in servizio, rischia di provocare una paralisi e conseguente danno irreversibile ai servizi sanitari ospedalieri e territoriali della provincia. Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la china che ha preso l’organizzazione della sanità in provincia e siamo consapevoli che siamo ancora in piena emergenza COVID ma non si può attendere oltre! Si dia immediatamente corso a tutte le procedure per i concorsi in itinere, in special modo a quello per il P. O. di S. Elia, alla copertura di tutti posti vacanti, nonché alle stabilizzazioni dei medici, infermieri e tutto il personale precario in servizio.

