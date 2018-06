Attualita 191

La Cgil Caltanissetta dà vita al nuovo coordinamento provinciale Nldil per tutti i lavoratori atipici

È una categoria giovane della Cgil e si occupa di dare tutele e contrattare diritti prevalentemente alle partite iva, ai lavoratori co.co.co., ai lavoratori in somministrazione (ex interinali), ai lavoratori dello sport

Redazione

05 Giugno 2018 12:15

Alla CGIL di Caltanissetta, alla presenza del Coordinatore regionale di NIdiL Cgil Sicilia, Giuseppe Oliva ed il Segretario generale della CdL di Caltanissetta Ignazio Giudice e Lia Di Girolamo componente della Segreteria Provinciale, ed un gruppo di lavoratori atipici, si è tenuto un incontro per discutere dei temi dei nuovi lavori, ed ha "gettato" i presupposti per la costituzione del coordinamento provinciale NIdiL Cgil. NIdiL è la categoria della Cgil che segue la rappresentanza e costruisce diritti per tutti i lavoratori atipici, ormai i principali attori del mercato del lavoro, cioè tutti i lavoratori con partita IVA. È una categoria giovane della Cgil e si occupa di dare tutele e contrattare diritti prevalentemente alle partite iva, ai lavoratori co.co.co., ai lavoratori in somministrazione (ex interinali), ai lavoratori dello sport. Questa categoria è centrale nel mercato del lavoro nisseno, dicono Giudice e Oliva, dove il mercato del lavoro è ormai stagnante e le poche opportunità che si creano hanno come forme contrattuali o la somministrazione, soprattutto nella zona industriale gelese e nissena e la richiesta di p.iva per celare lavoro con attività autonoma. L'attivazione di NIdiL Cgil nel nostro territorio è la prova di come la Cgil ha l'obiettivo di difendere i diritti di chi non ne ha o ne ha meno degli altri lavoratori, e sarà certamente una risposta alla sete di diritti dei lavoratori della provincia di Caltanissetta. Alla riunione hanno preso parte gli Avvocati Rosario Giordano, tra l'altro componentedell'ordine degli avvocati di Gela, Giosal Lo Giudice Presidente Aiga Caltanissetta, Stefano Scepi uno dei giovani professionisti che ha salito mettere in rete decine di associazioni e creare una bella consulta giovanile, le avvocatesse Elisabetta Anzaldi e Giulia Paternostro da anni alla difesa dei lavoratori. La CGIL di Caltanissetta prova così a interpretare il nuovo mondo del lavoro e lo fa con i diretti interessati.

