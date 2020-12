Attualita 241

La Camera di Commercio di Caltanissetta apre le frontiere del Marketing online

"E’ necessario gestire il negozio virtuale con la stessa cura che si mantiene con quello fisico" – hanno ribadito i relatori Fabio Cimino e Alessandro Cacciato

12 Dicembre 2020 10:03

“Il negozio locale sta riacquistando visibilità e autorevolezza nei confronti dei consumatori e l’imprenditore deve saper cogliere quest’onda per poter rilanciare il proprio commercio”.A sottolineare questo possibile cambio di rotta sono gli esperti della Camera di Commercio che hanno tenuto un webinar per gli imprenditori.

L’incontro, che per il rispetto del contenimento delle misure anticovid si è svolto online, è stato curato dai referenti di “Eccellenze in Digitale”, il progetto sostenuto dalle Camere di Commercio Italiane e destinate a rivalutare soprattutto le micro, piccole e medie imprese.

Si tratta di un ciclo di web conference organizzate per supportare la crescita digitale dell’imprenditore partendo dai presupposti basilari necessari per far comprendere l’influenza che settore assume nel successo aziendale.

“E’ necessario gestire il negozio virtuale con la stessa cura che si mantiene con quello fisico – hanno ribadito i relatori Fabio Cimino e Alessandro Cacciato -. Il marketing digitale richiede tempo e professionalità da poter affidare a una risorsa esterna o un dipendente interno”.

“Non è più il tempo dell’improvvisazione o del tentativo di affidarsi al caso – ha commentato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio Giovanna Candura -. L’apertura all’e-commerce e al mercato digitale ha abbattuto i confini fisici e reso il consumatore un cittadino del villaggio globale. Per poter battere la concorrenza è necessario puntare sulla digital customer care”.

Durante l’incontro sono state illustrate agli imprenditori presenti delle piattaforme gratuite e suggeriti gli strumenti indispensabili che non possono essere tralasciati.

“Basta veramente poco per poter attirare l’attenzione del cliente – hanno chiarito le referenti del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta -. Buone fotografie, una corretta geolocalizzazione, informazioni di servizio, recensioni autentiche e positive. Questo è l’ABC di qualsiasi piano di digital marketing”.

Per ricevere un check-up gratuito e verificare l’aderenza con gli obiettivi preposti da Impresa 4.0 e accertarsi di avere un’efficace presenza digitale è possibile richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a segreteria.generale@cl.camcom.it indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it/ o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta



