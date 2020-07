Eventi 175

La caduta del fascismo, festa a San Cataldo con la storica pastasciutta: l'evento è a cura dell' Anpi

A 77 anni dall'anniversario della caduta del fascimo, l'Associazione nazionale Partigiano d'Italia ricorda quella data

Redazione

28 Luglio 2020 20:39

Anche quest'anno in tutta Italia si celebra la caduta del fascismo - avvenuta il 25 luglio 1943 grazie alla destituzione e all'arresto del criminale Benito Mussolini - con la storica pastasciutta antifascista. Questa bella tradizione è legata ad un' “invenzione” della famiglia Cervi che decise di festeggiare pubblicamente l'evento: si procurò la farina, prese a credito burro e formaggio e preparò chili di pasta. Una volta che questa fu pronta, caricò un carro, la portò in piazza a Campegine (RE) per distribuirla alla gente del paese. E fu festa. “Il più bel funerale del fascismo” secondo una limpida definizione di papà Alcide Cervi.Anche a San Cataldo Lunedì 3 Agosto alle ore 20:30 si svolgerà l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, presso la Locanda del Buon Samaritano (Via Monsignor Cammarata, 19).

L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale ANPI di Caltanissetta e della Sezione ANPI “S.Pertini” di San Cataldo con la collaborazione dell’associazione AttivARCInsieme e il Centro Culturale delle Donne “Felicia B. Impastato“.

“Rinnoveremo la gioia di settantasette anni fa con una cena dominata dal colore rosso a base di pasta al pomodoro, vino rosso ed anguria”- ha dichiarato Peppe Cammarata, presidente dell’ANPI Comitato Provinciale di Caltanissetta, invitando tutti gli antifascisti della provincia a partecipare all’evento. Una cena che si ripete ogni anno per onorare i partigiani di ieri e gli antifascisti di oggi per l’Italia, che ripudia il fascismo e il razzismo e dice un SÌ forte, corale e diffuso alla Costituzione e alla democrazia nate dalla Resistenza.

La prenotazione è obbligatoria e il numero di posti sarà limitato al fine di rispettare il distanziamento sociale imposto dalle misure governative per il contrasto al Coronavirus.





Anche quest'anno in tutta Italia si celebra la caduta del fascismo - avvenuta il 25 luglio 1943 grazie alla destituzione e all'arresto del criminale Benito Mussolini - con la storica pastasciutta antifascista. Questa bella tradizione è legata ad un' “invenzione” della famiglia Cervi che decise di festeggiare pubblicamente l'evento: si procurò la farina, prese a credito burro e formaggio e preparò chili di pasta. Una volta che questa fu pronta, caricò un carro, la portò in piazza a Campegine (RE) per distribuirla alla gente del paese. E fu festa. “Il più bel funerale del fascismo” secondo una limpida definizione di papà Alcide Cervi.Anche a San Cataldo Lunedì 3 Agosto alle ore 20:30 si svolgerà l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, presso la Locanda del Buon Samaritano (Via Monsignor Cammarata, 19).

L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale ANPI di Caltanissetta e della Sezione ANPI “S.Pertini” di San Cataldo con la collaborazione dell’associazione AttivARCInsieme e il Centro Culturale delle Donne “Felicia B. Impastato“.

“Rinnoveremo la gioia di settantasette anni fa con una cena dominata dal colore rosso a base di pasta al pomodoro, vino rosso ed anguria”- ha dichiarato Peppe Cammarata, presidente dell’ANPI Comitato Provinciale di Caltanissetta, invitando tutti gli antifascisti della provincia a partecipare all’evento. Una cena che si ripete ogni anno per onorare i partigiani di ieri e gli antifascisti di oggi per l’Italia, che ripudia il fascismo e il razzismo e dice un SÌ forte, corale e diffuso alla Costituzione e alla democrazia nate dalla Resistenza.

La prenotazione è obbligatoria e il numero di posti sarà limitato al fine di rispettare il distanziamento sociale imposto dalle misure governative per il contrasto al Coronavirus.





News Successiva Il gruppo sancataldese "Noise Horizon" approda alla 33° edizione del Sanremo Rock Festival

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare