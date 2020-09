Cronaca 574

I fratelli Bianchi dovranno restituire 33 mila euro: la bella vita con il reddito di cittadinanza

Anche gli altri due indagati percepivano il reddito che è stato revocato per tutti. L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza

18 Settembre 2020

Revocato ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi il reddito di cittadinanza, I due fratelli, accusati di aver pestato a sangue e ucciso Willy, avrebbero utilizzato i soldi per vacanze, vestiti firmati e champagne: sui social i fratelli Marco e Gabriele Bianchi ostentavano un tenore di vita invidiabile per la maggior parte dei comuni mortali. Per l’Inps (e lo Stato) erano invece indigenti da aiutare. I due, così come gli altri accusati dell’omicidio di Willy, avrebbero percpitato per circa un anno il reddito di cittadinanza. L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza, Nel primo pomeriggio è arrivata però la smentita dell'avvocato Massimiliano Pica secondo cui in sede di interrogatorio i due fratelli avrebbero affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta"."33mila euro percepiti dai 4 indagati come sussidio"

Secondo Agi ed Ansa però la Guardia di Finanza di Colleferro, al termine di una serie di accertamenti, avrebbe denunciato i quattro alla procura di Velletri violazione della legge che regola il reddito di cittadinanza. La Finanza avrebbe contestualmente inviato una segnalazione all'Inps per il recupero delle somme percepite indebitamente. Nello specifico i quattro indagati avrebbero percepito 33mila euro a titolo di sussidio.

Certo è che dopo i fatti di Colleferro, il tenore di vita dei due fratelli era stato già attenzionato dalle Fiamme Gialle: troppo il lusso ostentato sui social vista e considerata la loro situazione ufficiale di nullatenenti. Gabriele aveva da poco aperto un negozio di frutta a Cori. Era stato intervistato anche dal TgR come esempio di imprenditore coraggio per aver deciso di avviare un’attività subito dopo il lockdown.

Reddito di cittadinanza, la bella vita dei fratelli Bianchi

Ma un banco di frutta aperto da poco non basta forse a spiegare un tenore di vita così agiato. Le foto sulle pagine facebook e Instagram di Gabriele Bianchi non lasciano spazio a molte interpretazioni: barche, resort, vestiti griffati e vacanze di lusso.

