Eventi 72

"La barriera siamo noi", a San Cataldo un incontro dedicato al rispetto della disabilità

L'iniziativa è stata organizzata dal Movimento cinque Stelle. I partecipanti hanno raccontato le loro esperienze

Redazione

29 Settembre 2019 12:22

Venerdì 27 Settembre presso “La locanda del Buon Samaritano”, si è svolto l’incontro “La barriera siamo noi". L’iniziativa organizzata dal Meetup "San Cataldo 5 Stelle" - MoVimento 5 Stelle, coinvolge le diverse realtà associative e non, ed è volta a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dei temi della disabilità e dell’inclusione sociale di persone diversamente abili. L’ evento ha visto coinvolti in prima persona i partecipanti, che hanno raccontato le esperienze concrete vissute dagli stessi; proprio attraverso il dialogo si è cercato di affrontare il tema delicatissimo della disabilità. Il promotore dell’iniziativa Pietro Fascianella afferma “E’ doveroso parlarne e far conoscere le tante realtà presenti nella nostra comunità e quanti ogni giorno, associazioni e familiari, si spendono per rendere ad altri una vita più dignitosa”. E’ stata una serata di emozioni, con tanti spunti di riflessione e confronti, con l’intento di sensibilizzare i cittadini all’ inclusione dei disabili all’ interno della comunità. Ciò può avvenire conoscendo e ascoltando le problematiche, che vivono sia le persone affette da disabilità che i loro familiari.”

Il tema centrale dell’incontro verteva sulla problematica delle occupazioni abusive dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Tale iniziale progetto, che verrà incrementato dai vari contributi che ognuno degli interessati darà all’ iniziativa, si occuperà di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, su un atto di inciviltà che purtroppo alcuni cittadini ancora fanno. A tal fine verrà prodotto del materiale d’informazione e divulgativo proprio per disincentivare tale pratica e rendere consapevole tutti delle difficoltà che questi nostri amici hanno. A tal proposito è stata avanzata dagli intervenuti, la proposta di un' incontro con i Commissari straordinari, per sensibilizzare gli organi preposti a vigilare affinché i suddetti stalli siano realmente occupati da chi ne ha diritto.

All’ incontro hanno presenziato il portavoce alla Camera dei Deputati Dedalo Pignatone e il portavoce all’ Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, con i quali sono state discusse molte altre questioni, come: la scadenza imminente dei contributi regionali sui servizi scolastici; la richiesta di evitare che davanti agli scivoli dei marciapiedi, vengano creati gli stalli per la sosta anche qualora questi dovessero spettare alle persone con disabilità; la Consulta comunale della disabilità, approvata ma mai partita. Infine sono state esposte altre problematiche riguardanti tematiche regionali e nazionali, che i portavoce i presenti si faranno carico di portarle nei tavoli di lavoro delle istituzioni.

Il successo dell’iniziativa “LA BARRIERA SIAMO NOI”, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, si inserisce a pieno titolo in un percorso di coinvolgimento e inclusione di tutte le realtà che si occupano di disabilità, con la creazione di gruppi di lavoro che si impegneranno per trattare le varie problematiche..

L’ evento si è concluso con una “pizzata di autofinanziamento”, per la raccolta di fondi da destinare alla promozione di iniziative utili alla campagna di sensibilizzazione per la tutela del posto auto riservato ai disabili: “SE VUOI IL MIO POSTO PRENDI ANCHE LA MIA DISABILITÀ”.







Venerdì 27 Settembre presso “La locanda del Buon Samaritano”, si è svolto l’incontro “La barriera siamo noi". L’iniziativa organizzata dal Meetup "San Cataldo 5 Stelle" - MoVimento 5 Stelle, coinvolge le diverse realtà associative e non, ed è volta a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dei temi della disabilità e dell’inclusione sociale di persone diversamente abili. L’ evento ha visto coinvolti in prima persona i partecipanti, che hanno raccontato le esperienze concrete vissute dagli stessi; proprio attraverso il dialogo si è cercato di affrontare il tema delicatissimo della disabilità. Il promotore dell’iniziativa Pietro Fascianella afferma “E’ doveroso parlarne e far conoscere le tante realtà presenti nella nostra comunità e quanti ogni giorno, associazioni e familiari, si spendono per rendere ad altri una vita più dignitosa”. E’ stata una serata di emozioni, con tanti spunti di riflessione e confronti, con l’intento di sensibilizzare i cittadini all’ inclusione dei disabili all’ interno della comunità. Ciò può avvenire conoscendo e ascoltando le problematiche, che vivono sia le persone affette da disabilità che i loro familiari.”

Il tema centrale dell’incontro verteva sulla problematica delle occupazioni abusive dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Tale iniziale progetto, che verrà incrementato dai vari contributi che ognuno degli interessati darà all’ iniziativa, si occuperà di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, su un atto di inciviltà che purtroppo alcuni cittadini ancora fanno. A tal fine verrà prodotto del materiale d’informazione e divulgativo proprio per disincentivare tale pratica e rendere consapevole tutti delle difficoltà che questi nostri amici hanno. A tal proposito è stata avanzata dagli intervenuti, la proposta di un' incontro con i Commissari straordinari, per sensibilizzare gli organi preposti a vigilare affinché i suddetti stalli siano realmente occupati da chi ne ha diritto.

All’ incontro hanno presenziato il portavoce alla Camera dei Deputati Dedalo Pignatone e il portavoce all’ Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, con i quali sono state discusse molte altre questioni, come: la scadenza imminente dei contributi regionali sui servizi scolastici; la richiesta di evitare che davanti agli scivoli dei marciapiedi, vengano creati gli stalli per la sosta anche qualora questi dovessero spettare alle persone con disabilità; la Consulta comunale della disabilità, approvata ma mai partita. Infine sono state esposte altre problematiche riguardanti tematiche regionali e nazionali, che i portavoce i presenti si faranno carico di portarle nei tavoli di lavoro delle istituzioni.

Il successo dell’iniziativa “LA BARRIERA SIAMO NOI”, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, si inserisce a pieno titolo in un percorso di coinvolgimento e inclusione di tutte le realtà che si occupano di disabilità, con la creazione di gruppi di lavoro che si impegneranno per trattare le varie problematiche..

L’ evento si è concluso con una “pizzata di autofinanziamento”, per la raccolta di fondi da destinare alla promozione di iniziative utili alla campagna di sensibilizzazione per la tutela del posto auto riservato ai disabili: “SE VUOI IL MIO POSTO PRENDI ANCHE LA MIA DISABILITÀ”.







News Successiva "Siti e monumenti archeoastronomici", il Rotary club organizza un convegno a San Cataldo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews