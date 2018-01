Attualita 98

La baguette patrimonio dell'Unesco, così come la pizza

E’ quanto ha chiesto il presidente della Francia Emmanuel Macron accogliendo la richiesta dei panettieri francesi

Redazione

14 Gennaio 2018 10:55

Emmanuel Macron, alla testa dei "boulanger" di Francia, reclama il riconoscimento Unesco di "patrimonio dell’umanità" anche per la baguette: «Loro - dice il presidente - hanno visto i napoletani riuscire a far classificare la loro pizza, perciò si chiedono 'perché non la baguette?'. E hanno ragione».L’incontro fra il capo dell’Eliseo e i panettieri di Francia è avvenuto in occasione della tradizionale cerimonia della "galette des rois", il dolce con la sorpresa che arriva sulle tavole dei francesi a partire dal giorno dell’Epifania.

«La Francia - ha detto Macron dando il suo incondizionato appoggio a una richiesta del presidente della Confederazione nazionale della boulangerie-patisserie francese, Dominique Anract - è un paese d’eccellenza nel pane, perché tutto il mondo le invidia la baguette. Bisogna conservare quest’eccellenza e il savoir faire ed è per questa ragione che si deve iscrivere la baguette nel patrimonio mondiale. E non soltanto il nome di baguette, ma anche gli ingredienti e la tecnica per farla».

«La baguette - ha continuato Macron - è il quotidiano dei francesi, qualcosa di particolare che abbiamo tutti i giorni al mattino, a mezzogiorno e alla sera».

«Conosco i nostri 'boulangers' - ha detto poi ancora Macron - loro hanno visto che i napoletani sono riusciti a far classificare la loro pizza nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco. Quindi si domandano, perché no anche la baguette. E hanno ragione!».

L’arte dei pizzaioli napoletani ha fatto il suo ingresso alla fine del 2017 nel patrimonio immateriale dell’umanità stilato dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dopo una petizione mondiale che ha raccolto circa due milioni di firme.



Emmanuel Macron, alla testa dei "boulanger" di Francia, reclama il riconoscimento Unesco di "patrimonio dell’umanità" anche per la baguette: «Loro - dice il presidente - hanno visto i napoletani riuscire a far classificare la loro pizza, perciò si chiedono 'perché non la baguette?'. E hanno ragione».L’incontro fra il capo dell’Eliseo e i panettieri di Francia è avvenuto in occasione della tradizionale cerimonia della "galette des rois", il dolce con la sorpresa che arriva sulle tavole dei francesi a partire dal giorno dell’Epifania.

«La Francia - ha detto Macron dando il suo incondizionato appoggio a una richiesta del presidente della Confederazione nazionale della boulangerie-patisserie francese, Dominique Anract - è un paese d’eccellenza nel pane, perché tutto il mondo le invidia la baguette. Bisogna conservare quest’eccellenza e il savoir faire ed è per questa ragione che si deve iscrivere la baguette nel patrimonio mondiale. E non soltanto il nome di baguette, ma anche gli ingredienti e la tecnica per farla».

«La baguette - ha continuato Macron - è il quotidiano dei francesi, qualcosa di particolare che abbiamo tutti i giorni al mattino, a mezzogiorno e alla sera».

«Conosco i nostri 'boulangers' - ha detto poi ancora Macron - loro hanno visto che i napoletani sono riusciti a far classificare la loro pizza nelle liste del patrimonio mondiale dell’Unesco. Quindi si domandano, perché no anche la baguette. E hanno ragione!».

L’arte dei pizzaioli napoletani ha fatto il suo ingresso alla fine del 2017 nel patrimonio immateriale dell’umanità stilato dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dopo una petizione mondiale che ha raccolto circa due milioni di firme.



News Successiva Allarme salmonella nel latte, la Lactalis ritira 12 milioni di confezioni