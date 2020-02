Eventi 57

Krav Magà, stage internazionale a Parigi: presente anche il maestro nisseno Alfonso Torregrossa

Torregrossa ha affrontato ed insegnato le corrette modalità di combattimento a distanza ravvicinata con pistola contro avversari armati di coltello e viceversa

Redazione

09 Febbraio 2020 16:51

Un successo strepitoso in occasione di uno stage internazionale organizzato a Parigi ieri pomeriggio di Krav Magà, che ha visto la presenza di un ospite d’eccezione come il Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa , Chief Master Teacher 7° dan , tra i più apprezzati maestri di questa disciplina a livello internazionale, giungere da Caltanissetta per tenere un pomeriggio di lezione agli oltre 500 partecipanti.Il Maestro Alfonso Torregrossa ha affrontato ed insegnato le corrette modalità di combattimento a distanza ravvicinata con pistola contro avversari armati di coltello e viceversa. Oltre ai civili, numerosi sono stati i anche gli operatori delle Forze dell’Ordine che hanno potuto apprendere le migliori tecniche di protezione e sopravvivenza nel caso in cui tempo e distanza dall’aggressore armato di coltello siano troppo ridotti per poter fare fuoco con l’arma di ordinanza, utilizzandola ad esempio come oggetto contundente, oppure nel gestire una possibile caduta a terra e poter tutelare la propria incolumità di fronte ad un avversario che continua a sferrare fendenti.

Lo scopo di questo seminario è stato quello di poter trasmettere certe abilità che possono essere preziose per sopravvivere ad un’ aggressione e tornare dai propri cari. Il messaggio è stato colto con entusiasmo da numerosi praticanti di Krav Maga e di difesa personale in genere, provenienti anche da altre da altri paesi come la Spagna .

Il krav maga, che in ebraico significa lotta a contatto, nasce e si sviluppa in ambito militare con la creazione dello stato di Israele. Da 30 anni viene praticato anche al di fuori dei confini israeliani, sempre più apprezzato come tecnica di difesa personale. «Essenzialità e semplicità di apprendimento sono le maggiori peculiarità di questa tecnica di autodifesa insegnanta solo da docenti esperti e autorizzati da israele - spiega il Maestro Torregrossa - che può essere praticata da chiunque, purchè alle spalle ci sia un vero tecnico preparato e formato correttamentei».





