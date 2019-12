Cronaca 265

Kazakistan, aereo con 100 persone a bordo precipita poco dopo il decollo

Lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto della capitale Astana

Redazione

27 Dicembre 2019 09:05

Disastro aereo in Kazakistan. Un velivolo con 100 persone a bordo è precipitato vicino Almaty, principale città del Paese. Secondo funzionari dell'aeroporto di Almaty, l'aereo della Bek Air è precipitato stamattina poco dopo il decollo dallo scalo.Il personale dei servizi di emergenza è accorso sul luogo dello schianto. L'aereo di linea era in rotta da Almaty alla capitale del paese Nur-Sultan (ex Astana).

Il bilancio è di almeno 14 morti e 60 feriti. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media internazionali.

L'aeromobile è stato identificato come un Fokker-100, un aereo di linea di medie dimensioni con doppia turboventola. Intanto, il ministro dell'Industria kazako ha deciso che nessun Fokker-100 volerà più fino a quando non saranno state chiarite le cause dell'incidente di stamani. Lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto della capitale Astana per un guasto al carrello. (Gds.it)



