"Kashmir: tra oppressione e speranza", incontro a Caltanissetta per ricordare Maqbool Butt, simbolo della resistenza

L'appuntamte è per martedì 11 febbraio alle 17 in via Xiboli, alla casa delle culture e del volontariato

Redazione

06 Febbraio 2020 19:00

Martedì 11 febbraio, L’associazione di Promozione Sociale “Migranti Solidali”, il Mo.V.I. Movimento di Volontariato Italiano -Federazione Provinciale di Caltanissetta, la coop. "Iopervoiperio" e l'Ass. Madre Speranza di Caltanissetta organizzano alla casa delle culture e del volontariato in via Xiboli 310 l'incontro commemorativo di Maqbool Butt. L'eroe e simbolo del Kashmir, ucciso 35 anni fa dalle autorità indiane. Simbolo della resistenza lottava per l’indipendenza del proprio Paese conteso tra India, Pakistan e Cina.

La manifestazione inizierà alle ore 17.00 con il Convegno "Kashmir: tra oppressione e speranza" moderato dal Presidente della Casa delle culture e del volontariato "Letizia Colajanni" il Prof. Filippo Maritato.

Saranno presenti, il Viceprefetto aggiunto Dott. Fabio Malerba, il Sindaco Roberto Gambino, l'Assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro e l'Assessore alla Cultura Marcella Natale. Interverranno al tavolo:Adnan Hanif mediatore per l'associazione "Migranti Solidali" , il Dott. Wiliam D. A. di Noto Presidente dell'Associazione "iopervoiperio", Padre Alessandro Giambra dell'associazione "Madre Speranza", l'Avv. ssa Delia Perricone componente della commissione diritti umani e diritto dell'immigrazione dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta ed il Prof. Salvatore Falzone autore de "L'intreccio del Medio Oriente : Israele - Libano - Palestina" e di "Nel nostro tempo tra terrorismo e conflitto israelopalestinese". Seguiranno le testimonianze di alcuni, soci e volontari dell’Associazione “Migranti Solidali” provenienti dai paesi terzi.

La manifestazione si concluderà con un momento di degustazione di pietanze multietniche.

