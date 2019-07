Eventi 113

Kalat Nissa Film Festival, tre giorni di spettacolo e grandi ospiti in provincia di Belluno

Il concorso cinematografico si svolgerà ad Agordo da oggi al 28 luglio. Ci saranno 17 corti ma anche musica, danza e cabaret

Redazione

25 Luglio 2019 10:30

Si è svolta in Sala Caldart di Villa Doglioni Dalmas sede di Confindustria Belluno Dolomiti la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Kalat Nissa Film Festival, alla presenza delle associazioni partners del Festival, dei rappresentanti degli enti patrocinatori e dei media partners. Pronto il programma del KALAT NISSA FILM FESTIVAL, concorso cinematografico internazionale dedicato al cortometraggio, che si svolge quest’anno dal 25 al 28 Luglio 2019 ad Agordo in Provincia di Belluno. Tre giorni di grande spettacolo e grandi ospiti con 17 corti in finale e eventi culturali per tutti i gusti: musica, danza, cabaret, percorsi culturali e molto altro. Giunto alla sua nona edizione, il Festival conferma il suo carattere originale e il prestigio internazionale. Una vetrina d’eccellenza per gli artisti emergenti di tutto il mondo con la peculiarità di essere rivolto all’Europa, con canali diretti che mettono in contatto l’Italia con alcune nazioni dell’Est Europa come l’Ungheria, la Polonia, la Russia. Direttore artistico Roberto Giacobbo. Grazie all’organizzazione dell’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni”, rappresentata dal Presidente Arch. Fernando Barbieri, il KALAT NISSA FILM FESTIVAL è cresciuto di anno in anno, contando in questa edizione, ben 400 lavori da 60 paesi di tutto il mondo, tra i quali l’Iraq, l’Australia, gli Stati Uniti d’America, il Messico, la Colombia, il Giappone, la Siria, il Venezuela e tutta l’Europa. I corti verranno proiettati al pubblico nei giorni 25 e 26 luglio 2019, nella bellissima location della Sala Don Tamis gentilmente concessa dall’Unione Montana agordina ad Agordo. Il 27 maggio 2019 avverrà la premiazione del vincitore assoluto “Antenna D’Oro” e verranno attribuiti i vari premi di categoria e le menzioni speciali. Verrà anche attribuito il Premio del suono dalla giuria del CESMA, formata da Gilberto Martinelli, Simone Corelli, Alberto Pinto, Fabio Felici e tutti gli studenti dell’ultimo anno del suono del CESMA. Il Premio sarà assegnato al corto che risponderà ai requisiti audio di qualità sonora per la presa diretta. Tantissimi gli ospiti per un’edizione ricchissima di sorprese: La giuria di eccezione è formata da Lajos Koltai, (Presidente onorario), Stefania Berbenni, Luigi Mariniello, Stefania Casini, Nicoletta Ercole, Giancarlo Soldi e Sachin Khanna. La terna di presentatori è composta da Laura Abbaleo nella serata del 25 luglio, alla quale si aggiungerà la bellissima Milena Gori il 26 Luglio ed infine nuovamente Milena Gori e Roberto Giacobbo nella serata finale di gala del 27 luglio 2019, dedicata alla premiazione del vincitore Associazione Cinematografica e Culturale “Laboratorio". assoluto del Festival. Alla manifestazione, in rappresentanza dei progetti Erasmus Plus che sta svolgendo l’Associazione Laboratorio dei Sogni, saranno presenti dal 26 al 27 Luglio alcuni dei referenti internazionali. Partner istituzionali, la Regione Veneto, l’Unione Montana agordina, il Comune di Agordo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ed ancora Confindustria Dolomiti Belluno, ProLoco di Agordo, ACSI e CESMA. Media Partners: Tutto Digitale, Il Garage dell’alfista, Radio Show Italia, Telebelluno, Radio Più Agordo.

