Kalat Nissa Film Festival a Belluno: Agordo sarà protagonista del mondo dei cortometraggi

Il festival è a cura dell'associazione "Laboratorio dei Sogni" presieduta da Fernando Barbieri. 18 i corti in nomination

Redazione

26 Luglio 2019 16:39

Si alza il sipario sulla IX edizione del Kalat Nissa Film Festival svoltasi quest’anno ad Agordo in Provincia di Belluno. Da oggi fino a domenica 28 Luglio Agordo sarà protagonista del mondo dei cortometraggi nazionali ed internazionali, con la manifestazione organizzata dall'associazione “Laboratorio dei Sogni”, presieduta da Fernando Barbieri. I 18 corti in nomination verranno proiettati al pubblico nei giorni 25 e 26 luglio 2019, nella bellissima location della Sala Don Tamis gentilmente concessa dall’Unione Montana agordina ad Agordo. Il 27 maggio 2019 avverrà la premiazione del vincitore assoluto “Antenna D’Oro” e verranno attribuiti i vari premi di categoria e le menzioni speciali. Verrà anche attribuito il Premio del suono dalla giuria del CESMA, formata da Gilberto Martinelli, Simone Corelli, Alberto Pinto, Fabio Felici e tutti gli studenti dell’ultimo anno del suono del CESMA. Il Premio sarà assegnato al corto che risponderà ai requisiti audio di qualità sonora per la presa diretta. Tantissimi gli ospiti per un’edizione ricchissima di sorprese: La giuria di eccezione è formata da Lajos Koltai, (Presidente onorario), Stefania Berbenni, Luigi Mariniello, Stefania Casini, Nicoletta Ercole, Giancarlo Soldi e Sachin Khanna. In programma oggi 26 luglio 2019 tantissimi eventi: Già a partire dalle Ore 17:00-18:30 Visione dei cortomet

