Iter ancora in salita per il porto rifugio di Gela, Arpa e Regione hanno due visioni diverse

Un progetto da sei milioni di euro che non riesce ad andare avanti perchè Regioni e Arpa non hanno trovato un accordo

Redazione

09 Giugno 2020 20:13

Importante confronto in videoconferenza sulla problematica del porto rifugio. Il sindaco ha incontrato (virtualmente) i dirigenti di Ispra, Arpa Caltanissetta e Protezione civile regionale. Il progetto di circa 6 milioni di euro è bloccato dalla diversa valutazione dei sedimi della sabbia da dragare. Regione e Arpa infatti hanno fornito due modellazioni diverse e nel caso dell’Arpa con condizioni peggiorative. Uno stallo e difformità di valutazioni che rischia di bloccare l’iter. Dopo il confronto i due enti si sono impegnati a fornire due pareri separati entro il massimo di una decina di giorni per sbloccare il progetto che porterà ad un importante intervento di dragaggio.Il dragaggio, una volta acquisito lo studio idrodinamico delle correnti, sarà trasmesso ai ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti e Infrastrutture per l'approvazione, insieme alla validazione dell’ARPA sulle attività di caratterizzazione dei sedimenti e al progetto di bonifica.



