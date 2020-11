Cronaca 1347

L'Italia rischia il lockdown totale, si decide il 15 novembre: tutto è legato alla curva epidemiologica

l governo prende tempo fino a domenica 15 novembre per valutare gli effetti delle misure approvate finora

10 Novembre 2020 11:57

Italia a rischio lockdown totale. La curva epidemiologica continua a salire e i medici chiedono un inasprimento delle misure anti-contagio. Il governo prende tempo fino a domenica 15 novembre per valutare gli effetti delle misure approvate finora e della divisione del Paese in tre fasce di rischio: gialla, arancione e rossa. Ma se entro domenica 15 novembre la curva epidemiologica non dovesse invertire la tendenza tutta l'Italia potrebbe finire in zona rossa.

