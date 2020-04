Attualita 865

Italia Nostra: "A Caltanissetta i sacchetti per la raccolta differenziata appaiono inadeguati"

Secondo il presidente regionale di Italia Nostra, Leandro Janni, sono di spessore minimo, quindi con caratteristiche prestazionali inadeguate

Redazione

26 Aprile 2020 17:03

Presso la sede della Polizia Municipale di Caltanissetta, in via Alcide De Gasperi, i cittadini nisseni possono ritirare, muniti di tessera sanitaria, i sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta, distribuiti dalla Dusty. Facendo uso dei nuovi sacchetti ci si accorge che hanno pochissima resistenza. Ovvero sono di spessore minimo, quindi con caratteristiche prestazionali inadeguate. I primi sacchetti, distribuiti nei mesi scorsi al fine di contenere “organico”, “carta e cartone”, “vetro e metalli”, “plastica” e “secco residuo” apparivano più resistenti, più adeguati. E un po’ più grandi. Dunque, ci chiediamo, chiediamo: come mai questa perdita di qualità (e di quantità) nei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta, il cui servizio è stato affidato alla Dusty? Leandro Janni – Presidente di Italia Nostra Sicilia



Presso la sede della Polizia Municipale di Caltanissetta, in via Alcide De Gasperi, i cittadini nisseni possono ritirare, muniti di tessera sanitaria, i sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta, distribuiti dalla Dusty. Facendo uso dei nuovi sacchetti ci si accorge che hanno pochissima resistenza. Ovvero sono di spessore minimo, quindi con caratteristiche prestazionali inadeguate. I primi sacchetti, distribuiti nei mesi scorsi al fine di contenere “organico”, “carta e cartone”, “vetro e metalli”, “plastica” e “secco residuo” apparivano più resistenti, più adeguati. E un po’ più grandi. Dunque, ci chiediamo, chiediamo: come mai questa perdita di qualità (e di quantità) nei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta, il cui servizio è stato affidato alla Dusty? Leandro Janni – Presidente di Italia Nostra Sicilia



Ryanair dice no ai posti vuoti alternati. L'amministratore delegato: "E' un'idea stupida, che non porta a niente"

News Successiva Pensioni in anticipo per i mesi di aprile, maggio e giugno. Inps Caltanissetta: ecco il calendario dei pagamenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare