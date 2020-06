Politica 213

Istituzione ZES a Caltanissetta e Gela, Mancuso (FI): "Quando il lavoro paga questi sono i risultati"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, esprime soddisfazione per l'istituzione delle Zone Economiche Speciali

Redazione

16 Giugno 2020 11:29

"La firma posta a Roma sul decreto che istituisce la Zona economica speciale anche a Gela e Caltanissetta è la punta di un iceberg che affonda le sue basi in un lavoro sottotraccia condotto da noi e il Governo Regionale, per arrivare a tale risultato. Un lavoro lungo due anni, nei quali a cominciare dalla creazione della Cabina di regia, siamo arrivati alla definizione dei Piani strategici, ascoltando il territorio e le sue esigenze”. Lo riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.“Con buona pace di chi afferma il contrario – conclude il Coordinatore nisseno di Forza Italia – ovvero che il risultato è esclusivamente frutto di una sinergia tra Enti Locali coinvolti e Governo centrale – dico che è un tentativo fallito per travisare la realtà. Il lavoro condotto a livello regionale, a cominciare dalla destinazione dei 100 ettari di Calderaro e San Cataldo scalo, sono il reale metro di misura che adesso porterà al credito d’imposta aggiuntivo per le zone coinvolte nelle due ZES nissene, per rilanciare attraverso gli investimenti il tessuto produttivo locale”.



