Istituito a Caltanissetta un seggio per far votare chi è in quarantena: si è recato a Grotte e Assoro

Il seggio aveva una competenza sovraterritoriale e ha operato in tutti i Comuni delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento

Redazione

21 Settembre 2020 19:23

Il seggio Covid istituito a Caltanissetta con una competenza sovraterritoriale, relativa a tutti i Comuni delle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento e parte della Provincia di Ragusa, si è recato presso i Comuni di Grotte e Assoro per consentire di votare ai soggetti in quarantena che ne hanno fatto richiesta. Il Sindaco di Assoro ne ha apprezzato la grande professionalità. Mi complimento con i componenti del seggio speciale per aver accettato l'incarico, e li ringrazio per aver consentito il regolare svolgimento delle operazioni di voto in una situazione di grave emergenza come quella attuale. Ne da notizia il sindaco, Roberto Gambino.

