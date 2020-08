Cronaca 149

Isole Eolie: tartaruga salvata con amo gigante in bocca

Era, agganciata ad un amo da tonno, collegato ad un sacco per il cemento

03 Agosto 2020

Al largo delle isole Eolie è stata rinvenuta un'altra tartaruga con un amo da tonno agganciato al "muso". La tartaruga "Charlotte" ha circa vent'anni ed è stata trovata fra Salina e Filicudi da Enrico Salierno, vice presidente di "Sea Shepherd Italia" (da settimane con l'imbarcazione è in perlustrazione nell'Arcipelago): Era, agganciata ad un amo da tonno, collegato ad un sacco per il cemento. "Charlotte" è stata portata al "Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine" diretto dalla biologa romana Monica Blasi, per ricevere le cure necessarie.

"Fortunatamente - dice Enrico salierno - non è in pericolo di vita e si prevede per lei una completa guarigione. È la seconda tartaruga soccorsa in meno di un mese. E ricordo che l'intero ecosistema è sotto attacco da parte della pesca illegale". (ANSA).

