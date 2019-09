Attualita 280

Isola ecologica a Caltanissetta, domani verrà spostata da via Regina Margherita a Piazza Santa Flavia

In occasione della festa di San Michele, il centro di raccolta verrà spostato ma solo temporaneamente. Invariati gli orari di conferimento

Redazione

29 Settembre 2019 10:04

Dusty comunica alla cittadinanza di Caltanissetta che il calendario dell’Isola Ecologica Mobile subirà una temporanea modifica, dovuta alle esigenze logistiche derivate dalla fiera di San Michele, che ha luogo durante le festività del Patrono.Lunedì 30 settembre infatti, il CCR mobile si sposterà da Via Regina Margherita a Via Santa Flavia, pur mantenendo invariati gli orari di conferimento: ossia dalle 8.00 del mattino sino alle 18.00, con orario continuato.

Da martedì 1 ottobre, tutto rientra nella normalità: il calendario riprenderà la sua naturale prosecuzione.

Restano invariate le frazioni che potranno essere conferite, ossia carta, cartone, plastica, vetro e metalli, ed anche le pile esauste, opportunamente separate.

Spostamento dunque solo temporaneo, per consentire ai nisseni il conferimento senza problemi logistici e al tempo stesso, garantire il flusso alla fiera di San Michele.



