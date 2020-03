Eventi 137

"Io resto a casa", il volontariato scende in campo a Caltanissetta per raccogliere fondi

L'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare le famiglie più bisognose con l'acquisto di beni di prima necessità

Redazione

31 Marzo 2020 12:13

“Io resto a casa, ma ti sono vicino”, è lo slogan dell’iniziativa promossa da varie associazioni, motivate dal vivo desiderio di offrire il loro corale contributo al sostegno di coloro che si trovano in situazioni precarie dal punto di vista economico e finalizzata a un gesto di solidarietà nei confronti di quanti sono bisognosi di beni di prima necessità, attraverso la donazione di un contributo in denaro intestata alla “Caritas Diocesana” di Caltanissetta

che provvederà al suo saggio ed oculato utilizzo.

Conto corrente intestato a Caritas Caltanissetta Onlus

IBAN - IT64E0521616700000008922338

Causale emergenza coronavirus (facoltativo aggiungere il nome dell’Associazione)

Le donazioni sono deducibili/detraibili fiscalmente (art. 66 D.Leg. n.18 del 17.3.2020 “Cura Italia”)

Le associazioni ed organizzazioni, in elenco, si impegnano a sensibilizzazione i propri aderenti, a diffondere il più ampiamente possibile l’iniziativa attraverso i propri canali, e a estenderla a chiunque voglia contribuire per questa opera di solidarietà.

Associazioni

- Luigi Sturzo Caltanissetta

- Forum delle famiglie

- Capitani emeriti della REAL Maestranza

- Consulta delle Aggregazioni laicali

- Libera Università senza età

- MCL

- Mi prendo cura

- Mo.V.I.

- Progetto Luna Onlus

- Real Maestranza

- Rotary Club Caltanissetta

- Unione Professionisti



“Io resto a casa, ma ti sono vicino”, è lo slogan dell’iniziativa promossa da varie associazioni, motivate dal vivo desiderio di offrire il loro corale contributo al sostegno di coloro che si trovano in situazioni precarie dal punto di vista economico e finalizzata a un gesto di solidarietà nei confronti di quanti sono bisognosi di beni di prima necessità, attraverso la donazione di un contributo in denaro intestata alla “Caritas Diocesana” di Caltanissetta

che provvederà al suo saggio ed oculato utilizzo.

Conto corrente intestato a Caritas Caltanissetta Onlus

IBAN - IT64E0521616700000008922338

Causale emergenza coronavirus (facoltativo aggiungere il nome dell’Associazione)

Le donazioni sono deducibili/detraibili fiscalmente (art. 66 D.Leg. n.18 del 17.3.2020 “Cura Italia”)

Le associazioni ed organizzazioni, in elenco, si impegnano a sensibilizzazione i propri aderenti, a diffondere il più ampiamente possibile l’iniziativa attraverso i propri canali, e a estenderla a chiunque voglia contribuire per questa opera di solidarietà.

Associazioni

- Luigi Sturzo Caltanissetta

- Forum delle famiglie

- Capitani emeriti della REAL Maestranza

- Consulta delle Aggregazioni laicali

- Libera Università senza età

- MCL

- Mi prendo cura

- Mo.V.I.

- Progetto Luna Onlus

- Real Maestranza

- Rotary Club Caltanissetta

- Unione Professionisti



News Successiva La solidarietà non va in quarantena: continuano le donazioni alla Caritas Diocesana di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare