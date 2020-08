Cronaca 1517

Investita da un'auto viene dimessa dall'ospedale, ma torna a sentirsi male e muore

La salma, su disposizione della magistratura che indaga, è stata sequestrata in attesa dello svolgimento dell’autopsia

Redazione

31 Agosto 2020 10:13

Si indaga sulla morte di una donna di 71 anni di Adrano avvenuta lo scorso sabato pomeriggio, all’ospedale Cannizzaro di Catania.La vicenda, come riporta Orazio Caruso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha origine giorni addietro e precisamente martedì scorso quando la signora, mentre si trovava per strada, è stata investita da un’autovettura. Condotta in ospedale a Biancavilla, è stata visitata dai medici che l’avevano giudicata guaribile in 10 giorni. Dimessa, è tornata a casa ma successivamente (non è chiaro dopo quanto tempo) la 71enne si sarebbe sentita male e portata al Cannizzaro, è morta poco dopo.

La salma, su disposizione della magistratura che indaga, è stata sequestrata in attesa dello svolgimento dell’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni



