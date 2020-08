Politica 307

Investimenti regionali in sanità ed edilizia per oltre 154 milioni di euro, Mancuso (FI): "Settori nevralgici per la nostra economia"

Per il deputato regionale Michele Mancuso, gli investimenti appena annunciati dal governo Musumeci e che riguardano anche Caltanissetta, dimostrano che continua la stagione del buongoverno

Redazione

17 Agosto 2020 16:19

“Gli investimenti nell’edilizia e nella sanità sono sempre qualcosa di cui compiacersi perché garantiscono occupazione e soprattutto servizi ai cittadini. Per tale motivo esprimo il mio totale apprezzamento per i 120 milioni di euro da investire in piani infrastrutturali della sanità siciliana. Penso al programma di rifunzionalizzazione del Cefpas, che Musumeci ha presentato a Caltanissetta per un finanziamento pari a 33 milioni di euro. Lo stesso discorso vale per i 34 milioni da destinare all’edilizia, cuore pulsante dell’economia. Continua la stagione delle scelte oculate di buongoverno inaugurata dall’attuale Amministrazione regionale e la Maggioranza tutta, compatta nelle decisioni che contano per il bene del territorio”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.

