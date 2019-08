Attualita 354

Investimenti nell'area industriale di Gela, i sindacati sollecitano conferenza di servizi Stato - Regione

Cgil, Cisl e Uil Sicilia, a cinque anni dalla stipula del protocollo d'intesa, si chiedono perchè i progetti non decollano

Redazione

28 Agosto 2019 16:10

“La vicenda delle piattaforme Argo e Cassiopea rappresenta l’emblema della disattenzione dello Stato sul tema del rilancio dell’apparato industriale in Sicilia. In questo caso manca la proroga della Valutazione di impatto ambientale. Fatto è che a quasi 5 anni dall’accordo sulla riconversione e il rilancio del’area industriale di Gela, i progetti non decollano e questo è inaccettabile”. Lo dicono in nota congiunta i segretari di Cgil, Cisl e Uil Sicilia Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone che chiedono di “ indire al più presto una conferenza di servizi Stato – Regione presso il Mise per puntualizzare le responsabilità di ogni soggetto in campo e rimuovere gli ostacoli all’attuazione dell’accordo del 6 novembre 2014, evitando l’alibi della crisi di governo relativamente a un problema complessivamente irrisolto da troppo tempo” . I segretari di Cgil, Cisl e Uil sostengono che “la latitanza dello Stato, azionista dell’Eni, nella vicenda non è ammissibile. Ma anche la Regione – aggiungono - deve ricercare ed esprimere indirizzi univoci, evitando difformità nei pareri che possono costituire un alibi al comportamento dilatorio degli altri soggetti e al mancato decollo degli investimenti”. Mannino, Cappuccio e Barone sottolineano dunque che “ visto il groviglio in cui ci si trova, la conferenza di servizi diventa dunque urgente, per dare risposte al territorio, ai lavoratori e credibilità a un’azione istituzionale per il rilancio delle attività produttive in Sicilia. Se la situazione non si sblocca, a partire proprio dalla questione del gas, che rappresenta una tranche importante del piano concordato- concludono- si rischia di perdere gli investimenti con grande danno per l’area e per i lavoratori”.

