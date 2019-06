Cronaca 181

Intimidazione al sindaco di Serradifalco, Mancuso (FI): "Meschino atto di debolezza, da combattere con la cultura del lavoro e della legalità"

Il deputato nisseno Michele Mancuso condanna il vile atto intimidatorio compiuto nei confronti del sindaco Leonardo Burgio

Redazione

20 Giugno 2019 11:32

“L’intimidazione subita dal sindaco di Serradifalco è un meschino atto di debolezza, sintomo della paura per l’ottimo lavoro svolto da Leonardo Burgio. L’inquietante episodio non deve sconfortare il giovane Amministratore di Serradifalco, anzi deve spronarlo a continuare in questa direzione.

La lettera con pesanti minacce, l’invito a dimettersi, oltre ai 3 proiettili contenuti nella busta, sono un chiaro gesto di codardia,

da combattere con la cultura del lavoro e le armi della legalità, insite in Leonardo Burgio”.

A riferirlo in una nota, è il deputato nisseno al Parlamento siciliano, on. Michele Mancuso, del Gruppo di Forza Italia all’ARS.





