Cronaca 201

Intimidazione al sindaco di Serradifalco, la Snalv Confsal: "Quanto accaduto è grave e lesivo per l'intera comunità"

Al sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio è stata recapitata una busta contenente tre proiettili

Redazione

20 Giugno 2019 18:10

"Esprimo in nome del sindacato Snalv Confsal la solidarietà e la piena vicinanza per il vile gesto intimidatorio di cui è stato fatto il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio". Lo afferma in una nota il segretario territoriale provinciale Manuel Bonaffini. "Quanto accaduto è assolutamente grave e lesivo per l'intera comunità, ci auguriamo che si faccia luce al più presto e che i responsabili di questo gesto ignobile siano consegnati alla giustizia. Siamo certi che non saranno metodi di questo tipo a scoraggiare l'impegno meritorio di Leonardo Burgio dal valore e dall'operosità indiscutibile. Restiamo ancor più convinti che sia necessario elevare sempre di più il livello di attenzione a tutela dei pubblici amministratori che sono oggi sempre più esposti alle intimidazioni".

"Esprimo in nome del sindacato Snalv Confsal la solidarietà e la piena vicinanza per il vile gesto intimidatorio di cui è stato fatto il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio". Lo afferma in una nota il segretario territoriale provinciale Manuel Bonaffini. "Quanto accaduto è assolutamente grave e lesivo per l'intera comunità, ci auguriamo che si faccia luce al più presto e che i responsabili di questo gesto ignobile siano consegnati alla giustizia. Siamo certi che non saranno metodi di questo tipo a scoraggiare l'impegno meritorio di Leonardo Burgio dal valore e dall'operosità indiscutibile. Restiamo ancor più convinti che sia necessario elevare sempre di più il livello di attenzione a tutela dei pubblici amministratori che sono oggi sempre più esposti alle intimidazioni".

News Successiva Intimidazione al sindaco di Serradifalco, Mancuso (FI): "Meschino atto di debolezza, da combattere con la cultura del lavoro e della legalità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews