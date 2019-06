Cronaca 419

Intimidazione al sindaco di Serradifalco: recapitata busta con tre proiettili

Nella lettera si invita Burgio alle dimissioni. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che indagano sull'episodio

19 Giugno 2019 13:13

Intimidazione al sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio. Una lettera con tre proiettili è giunta al primo cittadino in Municipio.È stato lo stesso sindaco ad aprire la busta. Nella lettera, dai toni minacciosi, si invita Burgio (eletto nel giugno del 2015) alle dimissioni. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che indagano sull'episodio.

Diversi sono i temi scottanti a Serradifalco, uno di questi è la realizzazione della discarica privata, con annesso impianto di compostaggio meccanico biologico, da realizzare in contrada Martino Rabbione.

Contro l’investimento privato si è creato anche un comitato cittadino "No discarica a Serradifalco" e si stanno opponendo anche i deputati del Movimento a 5 Stelle. Il 34enne primo cittadino di Serradifalco è stato candidato alle regionali del 2017 con la lista Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti collegata all’assessore regionale Roberto Lagalla ed è stato anche presidente del Serradifalco Calcio.



Intimidazione al sindaco di Serradifalco, Sudano (Pd): "Un atto vile. Solidarietà e vicinanza a Leonardo Burgio"

