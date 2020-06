Politica 159

Intimidazione al sindaco di Gela, solidarietà dall'Anci: "Continuare la strada della buona amministrazione è la migliore risposta"

Solidarietà è stata manifestata da Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell'Anci Sicilia

17 Giugno 2020

Intimidazioneal sindaco di Gela, Lucio Greco. Ignoti hanno dato alle fiamme la siepe della residenza estiva del primo cittadino. «Esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco di Gela, Lucio Greco, per il vile atto intimidatorio subito in queste ore», dicono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia. «Pur nella amarezza per un ennesimo gesto di intolleranza compiuto nei confronti di un rappresentante delle istituzioni del territorio - continuano Orlando e Alvano - ribadiamo la piena convinzione che continuare la strada della buona amministrazione è la migliore risposta contro minoranze i cui atteggiamenti stridono rispetto al profondo senso di legalità che caratterizza le nostre comunità».

