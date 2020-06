69

Intimidazione al sindaco di Gela, bruciata la siepe della sua villetta: "Il segnale è eloquente"

Il primo cittadino proprio qualche giorno fa aveva denunciato la presenza di personaggi che cercano di occupare posti di rilievo

Redazione

17 Giugno 2020 19:42

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, denuncia minacciose ombre della mafia addensarsi sulle attività amministrative del Comune e una dozzina di giorni dopo, per metterlo a tacere, mani ignote bruciano la siepe di recinzione della sua residenza estiva nella zona balneare di contrada Manfria. "Il danno non è rilevante - dice all'Ansa, Greco - ma il segnale è eloquente". Due settimane fa, intervenendo all'inaugurazione dello "sportello di solidarietà online" nella sede dell'antiracket, il sindaco aveva denunciato "la presenza in città di alcuni personaggi che, seppure compromessi in vicende di tipo mafioso, oggi cercano di occupare posti di un certo rilievo, potendo contare su complicità di ogni tipo". Per uscire dalla profonda crisi economica esplosa con la chiusura del petrolchimico (convertito in bio-raffineria con 250 dipendenti) e aggravata dagli effetti del lock-down dovuto al Covid-19, Gela si accinge a spendere centinaia di milioni in progetti di recupero energetico, agenda urbana, patto per il Sud, alloggi popolari, porto rifugio, e altre numerose iniziative. Ma sono alcuni servizi pubblici in questo periodo al centro delle indagini della Procura e oggetto di polemica tra i partiti: lo smaltimento dei rifiuti e la revocata cessione in affitto dei locali dell'Ipab per anziani "Antonietta Aldisio". Inspiegabilmente, dopo una serie di proroghe, la gara d'appalto da 6 milioni di euro per il rinnovo annuale della raccolta differenziata della sola Gela, è andata deserta per 4 volte in quasi 12 mesi, mentre si attende quella settennale per gli 8 comuni della Srr4 dell'importo di 200 milioni. "Su Gela c'è il sospetto che le imprese abbiano deciso di fare cartello per alzare il prezzo - dice Greco - ma non ci sono prove". E davanti al municipio 18 netturbini licenziati protestano da settimane. Il centro "Aldisio", presieduto da un sacerdote, è stato ceduto il locazione per 6 anni a una azienda, "La Fenice srl", il cui amministratore unico è l'ex direttore generale del Comune di Gela, Renato Mauro, oggi in pensione, e due dirigenti apicali risultano consiglieri comunali d'opposizione. Un commissario nominato dalla Regione però ha annullato gli atti mentre "La Fenice" si è appellata al Tar.

