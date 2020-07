Cronaca 317

Intimidazione a Telegela, Mancuso (FI): "Si tratta di un attentato alle regole democratiche"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, esprime solidarietà alla redazione e all'editore dell'emittente televisiva vittima di un gesto intimidatorio

Redazione

21 Luglio 2020 09:46

"Minare la libertà di stampa, un sacrosanto diritto sancito anche dalla nostra Costituzione è un attentato non solo alle regole democratiche, ma anche all'informazione, quando punta la lente su verità scomode che a certuni danno fastidio. Per tale motivo esprimo la mia totale solidarietà per quanto è accaduto alla redazione di Telegela. Il mio augurio è di continuare a fare il proprio lavoro, con determinazione, non lasciandosi intimidire, anzi continuando con ancora più caparbietà per garantire la pluralità di voci". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, a seguito del grave attacco intimidatorio ai danni di Telegela.

