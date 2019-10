Attualita 77

Interventi di pulizia delle aree verdi pubbliche, sopralluogo del sindaco di Gela

Il primo cittadino, Lucio Greco, si è recato nin diverse zone della città per predisporre gli interventi da attuare

Redazione

29 Ottobre 2019 15:11

Il sindaco Lucio Greco ha effettuato sopralluoghi in diverse zone

cittadine per accertare in prima persona gli interventi di pulizia delle

aree verdi pubbliche, nelle scuole nonché gli interventi di rifacimento

del manto stradale.



Sotto la lente d’ingrandimento del primo cittadino sono finiti gli

interventi di disservizi eseguiti ai margini della strada ad Albani

Roccella, nel tratto che costeggia la linea ferrata.

È stato accertato che il muro di recinzione della ferrovia, versa in

condizioni di grave precarietà con spuntoni in ferro che fuoriescono,

creando seri pericoli per l'incolumità pubblica.



Il primo cittadino, inviterà le Ferrovie dello Stato a ripristinare i

luoghi e, contestualmente, ha invitato i cittadini a provvedere alla

pulizia dei terreni privati al fine di garantire decoro e creare le

condizioni per vivere in una città più pulita.



Altri sopralluoghi sono stati eseguiti alla scuola San Francesco, dove

due dei 25 beneficiari dell’assegno civico sono impegnati nella pulizia

delle aree verdi, ed infine in via Palazzi sono sono stati già avviati

gli interventi di scarificazione per il rifacimento del manto stradale.



