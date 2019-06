Attualita 663

Interventi di manutenzione all'acquedotto: disagi per i comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino

Siciliacque dovrà procedere all'interruzione dell'erogazione idrica per effettuare lavori di manutenzione all'Ancipa

Siciliacque comunica che sarà interrotto l'esercizio dell'Acquedotto Ancipa per eseguire alcuni interventi di manutenzione. Ne consegue che nel comune di Caltanissetta domani, martedì 18 giugno si effettuerà la distribuzione nel centro Balate, ospedale e carcere. Giorno 19/06 centro storico, ospedale e carcere.Comune di San Cataldo: giorno 18 e 19 giugno, fermo totale della distribuzione. Comune di Riesi: giorno 18 e 19 giugno si anticiperà la chiusura della distribuzione in turno. Comune di Mazzarino: giorno 18/06 zona Santa lucia; giorno 19/06 zona via Roma e Immacolata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.



