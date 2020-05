Cronaca 1083

Interruzione acquedotto Fanaco, domani niente acqua in 11 comuni del Nisseno

In ogni caso saranno garantite le forniture agli Enti sensibili (ospedali, carceri etc..)

Redazione

25 Maggio 2020 21:35

Siciliacque comunica che a causa di un guasto alla valvola di diramazione verso il civico di Campofranco, avvenuto nel corso dell'esecuzione di lavori di manutenzione programmati, è stato interrotto l'approvvigionamento idrico ai comuni di Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, Bompensiere, Milena, San Cataldo, Serradifalco, Delia e Sommatino.



Ne consegue che nei suddetti comuni non sarà possibile effettuare la normale distribuzione idrica prevista per la giornata di domani, martedì 26/05. In ogni caso saranno garantite le forniture agli Enti sensibili (ospedali, carceri etc..).



Come di consueto Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.

