"Integrazione multidisciplinare in senologia": la nissena Full Congress organizza il primo congresso in Italia post emergenza Covid-19

Responsabili scientifici del congresso i medici Guglielmo Rizzo e Giuseppe Merlino

11 Luglio 2020 07:59

Ripartono i Congressi in Italia: Fullcongress organizza l’evento ECM “Integrazione multidisciplinare in senologia. Modelli Organizzativi ed Operativi Diagnostico-Terapeutici. La Genomica”

Si è svolto ieri all'Auditorium Ospedale “Umberto I” di Enna dopo il lungo periodo di chiusura a seguito delle misure anti-contagio imposte dalla pandemia Covid-19, l’evento ECM sull’Integrazione multidisciplinare in Senologia.

Responsabili scientifici del congresso i medici Guglielmo Rizzo e Giuseppe Merlino.

Si è trattato di un evento a numero chiuso e solo su iscrizione obbligatoria e nel rigido rispetto delle misure per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Dott.ssa Daniela La Russa, legale rappresentate delle Fullcongress, afferma “il congresso si è svolto in un clima positivo ed ottimista. Siamo pronti di nuovo ad organizzare eventi in piena serenità”



