Insulti e lanci di bottiglie contro carabiniere, lui indietreggia ma non spara. Encomi dal web: "Sangue freddo e lucidità"

Adesso è caccia agli aggressori. Tanti gli encomi sui social, altri hanno scritto "Doveva sparare"

Redazione

16 Dicembre 2018 14:36

Si indaga per risalire a un gruppo di ragazzi incappucciati, probabilmente tifosi laziali, che nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la partita Lazio-Eintracht, hanno aggredito con mazze un tifoso tedesco a Trastevere, insultato e aggredito i carabinieri intervenuti in suo soccorso lanciando bottiglie. Nell'episodio, già reso noto nei giorni scorsi, i carabinieri in servizio di pattugliamento nel quartiere hanno soccorso il ragazzo tedesco a terra. In un video, diventato virale, si vede un militare che viene insultato, bersagliato dal lancio di bottiglie. Il carabiniere impugna la pistola ma non spara e rimane lievemente ferito alla testa.

Il video ha fatto il giro dei social, tra gli encomi da parte degli utenti nei confronti del carabiniere, soprattutto - scrivono - per "aver svolto il suo compito con sangue freddo e lucidità" e tanti altri che hanno commentato: "Doveva sparare". (ANSA)



