Salute 340

#InsiemeperGela, raccolta fondi per l'ospedale: serviranno per l'acquisto di attrezzature e dispositivi

La cifra che verrà raccolta verrà donata all’ospedale tramite il comitato locale della Croce Rossa Italiana presieduto da Anita Lo Piano

Redazione

14 Marzo 2020 15:40

Parte oggi, sabato 14 marzo 2020, la campagna di donazione per l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Un’iniziativa di crowdfunding sulla piattaforma digitale GoFundMe finalizzata all’acquisto di attrezzature e dispositivi medico-sanitari da donare all’ospedale gelese in questo delicato momento, come le barelle di biocontenimento.In questi giorni, seguendo l’idea iniziale della collega Giusy Costanza, un team di cittadini gelesi impegnati nel mondo dell’informazione e del volontariato ha lavorato senza soste per riuscire a creare un canale “istituzionale” che sia garanzia di trasparenza e affidabilità per tutti i donatori: la cifra che verrà raccolta, infatti, verrà donata all’ospedale tramite il comitato locale della Croce Rossa Italiana presieduto da Anita Lo Piano, ente promotore e capofila della donazione, che ringraziamo per la collaborazione e disponibilità.

Ringraziamo inoltre Federica Caci, autrice di una iniziale raccolta fondi per l’ospedale di Gela, la quale ha sospeso la sua iniziativa per confluire nella nuova raccolta secondo uno spirito di collaborazione, per fare rete verso un obiettivo comune.

Testimonial d’eccezione della campagna di crowdfunding è Monica Contrafatto: soldato e atleta, orgoglio gelese nel mondo. Invitiamo tutti, le aziende, i commercianti, tutti i nostri concittadini a donare, dando ognuno il proprio contributo ad una causa che ci accomuna tutti in un momento così delicato come quello dell’emergenza Coronavirus. Contiamo nel supporto dei colleghi della stampa per la condivisione dell’iniziativa. #InsiemeperGela facciamo la differenza!





Parte oggi, sabato 14 marzo 2020, la campagna di donazione per l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Un’iniziativa di crowdfunding sulla piattaforma digitale GoFundMe finalizzata all’acquisto di attrezzature e dispositivi medico-sanitari da donare all’ospedale gelese in questo delicato momento, come le barelle di biocontenimento.In questi giorni, seguendo l’idea iniziale della collega Giusy Costanza, un team di cittadini gelesi impegnati nel mondo dell’informazione e del volontariato ha lavorato senza soste per riuscire a creare un canale “istituzionale” che sia garanzia di trasparenza e affidabilità per tutti i donatori: la cifra che verrà raccolta, infatti, verrà donata all’ospedale tramite il comitato locale della Croce Rossa Italiana presieduto da Anita Lo Piano, ente promotore e capofila della donazione, che ringraziamo per la collaborazione e disponibilità.

Ringraziamo inoltre Federica Caci, autrice di una iniziale raccolta fondi per l’ospedale di Gela, la quale ha sospeso la sua iniziativa per confluire nella nuova raccolta secondo uno spirito di collaborazione, per fare rete verso un obiettivo comune.

Testimonial d’eccezione della campagna di crowdfunding è Monica Contrafatto: soldato e atleta, orgoglio gelese nel mondo. Invitiamo tutti, le aziende, i commercianti, tutti i nostri concittadini a donare, dando ognuno il proprio contributo ad una causa che ci accomuna tutti in un momento così delicato come quello dell’emergenza Coronavirus. Contiamo nel supporto dei colleghi della stampa per la condivisione dell’iniziativa. #InsiemeperGela facciamo la differenza!





Coronavirus, radiologo del Sant'Elia di Caltanissetta si scusa: "Esatto numero dei casi fornito dall'Asp"

News Successiva Coronavirus, i sospetti di Pechino: "E se paziente zero fosse soldato Usa?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare