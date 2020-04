Attualita 205

Inps, prestazioni decreto "Cura Italia": pervenute quasi 2,5 milioni di domande per il bonus da 600 euro

I dati sono stati elaborati alle 8 di questa mattina. I beneficiari dovrebbero essere complessivamente 5 milioni

Redazione

03 Aprile 2020 20:22

Alle 8 di oggi, venerdì 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.456.101 per più di 5.188.901 milioni di beneficiari, così suddivise:Indennità 600 euro 2.092.432, congedi parentali 184.201, bonus baby sitting 20.468, Cigo 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari, assegno ordinario 58.000 domande per 952.800 beneficiari.



Alle 8 di oggi, venerdì 3 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.456.101 per più di 5.188.901 milioni di beneficiari, così suddivise:Indennità 600 euro 2.092.432, congedi parentali 184.201, bonus baby sitting 20.468, Cigo 101.000 domande per 1.939.000 beneficiari, assegno ordinario 58.000 domande per 952.800 beneficiari.



Borse di studio 2018/2019: per riscuoterle c'è tempo fino al 30 giugno. Proroga concessa dalla Regione

News Successiva Cassazione, la coppia di mamme gay non può riconoscere in Italia il neonato. Respinto ricorso di due donne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare