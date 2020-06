Attualita 217

Inps Caltanissetta, Reddito di emergenza: è possibile presentare la domanda anche tramite i Caf

Le domande per la nuova misura di sostegno economico vanno presentate all'Inps entro il termine perentorio del 30 giugno

Redazione

12 Giugno 2020 21:18

Si rende noto che è possibile presentare la domanda per il Reddito di emergenza anche tramite i servizi offerti dai Centri di assistenza fiscale.

Le domande per la nuova misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, vanno presentate all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Gli altri canali disponibili per la presentazione sono:

online, dal sitowww.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);

2.tramite i servizi offerti dai Patronati.

