Inps Caltanissetta, lavoratori domestici: le domande per l'indennità Covid fino al 30 agosto

Per chiedere il contributo, basterà collegarsi al portale Inps e andare alla sezione "Presentazione domande"

Redazione

28 Agosto 2020 11:46

Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.

L’articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30/L), ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Da tale data non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda”

