Salute 13609

Febbre suina, una decina di casi tra Agrigento e Canicattì: pazienti trasferiti tra Caltanissetta e Palermo

In base alle condizioni cliniche dei pazienti, siano affetti da H1N1 come i casi di Agrigento e di Canicattì, o da altre patologie, Coronavirus compreso, se stanno male devono essere portati a Malattie infettive

Redazione

07 Marzo 2020 17:49

Non solo Coronavirus ma nell'agrigentino si sono registrati anche casi di polmonite da Klebsiella e fra, la città dei Templi e Canicattì, di recente ci sono stati anche una decina di casi di H1N1: il ceppo dell'influenza suina. Quanti sono stati trovati positivi all'influenza suina, così come anche chi è risultato essere affetto da polmonite da Klebsiella, sono stati trasferiti al reparto di Malattie infettive o dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta o delle strutture sanitarie di Palermo. Perché né Agrigento, né nessun altro dei suoi ospedali provinciali, ha l'indispensabile reparto di Malattie infettive.

"Abbiamo registrato, riscontrandoli con l'esame dei tamponi, una decina di casi, fra Agrigento e Canicattì, di H1N1 (l'influenza suina ndr.) - ha confermato il direttore sanitario dell'Asp di Agrigento: Gaetano Mancuso - . In base alle condizioni cliniche dei pazienti, siano affetti da H1N1 come i casi di Agrigento e di Canicattì, o da altre patologie, Coronavirus compreso, se stanno male devono essere portati a Malattie infettive". (Agrigentonotizie.it)

Non solo Coronavirus ma nell'agrigentino si sono registrati anche casi di polmonite da Klebsiella e fra, la città dei Templi e Canicattì, di recente ci sono stati anche una decina di casi di H1N1: il ceppo dell'influenza suina. Quanti sono stati trovati positivi all'influenza suina, così come anche chi è risultato essere affetto da polmonite da Klebsiella, sono stati trasferiti al reparto di Malattie infettive o dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta o delle strutture sanitarie di Palermo. Perché né Agrigento, né nessun altro dei suoi ospedali provinciali, ha l'indispensabile reparto di Malattie infettive.

"Abbiamo registrato, riscontrandoli con l'esame dei tamponi, una decina di casi, fra Agrigento e Canicattì, di H1N1 (l'influenza suina ndr.) - ha confermato il direttore sanitario dell'Asp di Agrigento: Gaetano Mancuso - . In base alle condizioni cliniche dei pazienti, siano affetti da H1N1 come i casi di Agrigento e di Canicattì, o da altre patologie, Coronavirus compreso, se stanno male devono essere portati a Malattie infettive". (Agrigentonotizie.it)

Coronavirus, paziente di Sciacca ricoverata a Caltanissetta: le sue condizioni sono stabili

News Successiva Coronavirus, in Sicilia i casi aumentano: 35 quelli positivi, 11 in più rispetto a ieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare