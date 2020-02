Salute 182

Influenza, ci si avvicina al picco stagionale: solo in questa settimana registrati altri 795mila casi

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 39,8 casi per mille assistiti.

Redazione

06 Febbraio 2020 10:36

Ci si avvicina al picco epidemico stagionale dell'influenza: il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 795.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.266.000 casi in Italia. E' questo l'ultimo aggiornamento del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità.

Val D'Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata le regioni maggiormente colpite.

L'Istituto superiore di sanità sottolinea che "il livello di incidenza dei casi di sindrome simil-influenzale raggiunto si colloca, per ora, all'interno della soglia di intensità media".

In Italia l'incidenza totale è pari a 13,2 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 39,8 casi per mille assistiti.

Ci si avvicina al picco epidemico stagionale dell'influenza: il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 795.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.266.000 casi in Italia. E' questo l'ultimo aggiornamento del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità.

Val D'Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata le regioni maggiormente colpite.

L'Istituto superiore di sanità sottolinea che "il livello di incidenza dei casi di sindrome simil-influenzale raggiunto si colloca, per ora, all'interno della soglia di intensità media".

In Italia l'incidenza totale è pari a 13,2 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 39,8 casi per mille assistiti.

News Successiva Ipertrofia prostatica, alla Cittadella della Carità di Caltanissetta incontro con l'urologo Calogero Cordaro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare