Infermiera nissena uccisa ad Avola: l'assassino condannato a 30 anni di carcere

Secondo la ricostruzione della polizia, alla base dell’omicidio ci sarebbe il risentimento di Lanteri nei confronti della figlia della vittima dopo la fine della loro relazione

Redazione

25 Novembre 2019 22:36

l gup del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha condannato a 30 anni di carcere per omicidio Giuseppe Lanteri, il ventenne avolese accusato dalla polizia e dalla Procura della morte di Loredana Lopiano, un’infermiera dell’ospedale Di Maria uccisa a coltellate davanti alla porta di casa il 27 settembre dello scorso anno.Accolta la richiesta del pm di Siracusa, Tommaso Pagano, che, al termine della sua requisitoria, aveva sollecitato una pena a 30 anni di reclusione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonino Campisi, ha scelto che l’imputato fosse giudicato con il rito abbreviato, allegando agli atti una perizia sullo stato psicofisico del ragazzo, affetto da epilessia. Secondo la ricostruzione della polizia, alla base dell’omicidio ci sarebbe il risentimento di Lanteri nei confronti della figlia della vittima dopo la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta nel marzo del 2018.

Nel giorno del delitto, l’imputato si sarebbe presentato nella casa della giovane, armato di coltello, ma ad aprirgli la porta sarebbe stata proprio l’infermiera, colpita con diversi fendenti, tra cui uno alla nuca. Il ventenne, per qualche ora, fece perdere le sue tracce per poi essere rintracciato in prossimità di una scogliera. (AGI)



