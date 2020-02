Attualita 338

Indossa maglietta con scritta "Adolf": 6 in condotta per un 13enne, nota e una ricerca sulla costituzione

L'episodio si aggiunge ad altri avvenimenti che, nelle ultime settimane, hanno scosso la comunità bolognese come la comparsa di una stella di David accanto al citofono di un docente la cui famiglia è stata vittima dell'Olocausto

Redazione

23 Febbraio 2020 11:34

Un 6 in condotta, una nota sul registro, la consegna del libretto contenente il testo della Costituzione e un compito: scrivere una riflessione e un approfondimento, da illustrare poi davanti ai compagni di classe, su alcuni articoli tra cui quelli contro l'apologia di fascismo. E' quanto il consiglio degli insegnanti di una scuola della provincia di Bologna ha stabilito per uno studente di 13 anni che il 28 gennaio, il giorno dopo quello dedicato alla commemorazione delle vittime della Shoah, ha portato in aula una maglietta con scritto 'Adolf' e il numero 32, riferito all'anno del successo del partito nazista in Germania, per partecipare a una partita di pallavolo.L'episodio si aggiunge ad altri avvenimenti che, nelle ultime settimane, hanno scosso la comunità bolognese come la comparsa di una stella di David accanto al citofono di un docente la cui famiglia è stata vittima dell'Olocausto o la scoperta di scritte e simboli antisemiti in via Piella, in pieno centro città. Scoperta la maglietta, la professoressa in aula ha avvertito subito la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo che ha convocato lo studente. "Ogni anno - ha spiegato la docente all'ANSA - organizziamo un torneo di pallavolo e lasciamo libere le classi di scegliere il colore della maglia e cosa scrivervi sopra. I genitori poi fanno stampare ciò che chiedono i ragazzi. Si è trattato, probabilmente, di una superficialissima bravata".



