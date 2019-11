Politica 111

Indagine sull'assegnazione della scorta a Borrometi, Mancuso (Fi): "Coinvolto per errore"

Il deputato nisseno Michele Mancuso, sostiene che il suo nome nella lettera depositata all'antimafia, sia stato riportato erroneamente

Redazione

30 Novembre 2019 11:49

“Sono fiero e per me è un vanto l’aver sempre perseguito la strada della legalità, l’unica che conosco. Mai mi permetterei, neanche solo con l’immaginazione, di giudicare la necessità o meno di rimuovere la scorta a una persona, specie se impegnata in trincea nella lotta alla criminalità organizzata”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, a seguito della lettera depositata tra le carte della Commissione antimafia di Palazzo dei Normanni per chiedere un’indagine sulla scorta al giornalista Paolo Borrometi.“Semmai erroneamente – conclude il Parlamentare – è stata apposta una firma, il sottoscritto e i due deputati del mio gruppo coinvolti – Riccardo Gallo e Riccardo Savona – abbiamo già provveduto al ritiro attraverso mail indirizzata alla Commissione Antimafia”.



