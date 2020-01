Cronaca 115

Incremento dello stipendio e indennità: in arrivo i pagamenti per i dipendenti dell'Asp di Caltanissetta

"Il mio personale impegno e quello di tutta la direzione strategica - ha detto il manager Alessandro Caltagirone - ha tra le sue priorità quello di perfezionare in tempi celeri il pagamento di somme non erogate negli anni passati

Redazione

17 Gennaio 2020 10:18

L’ASP di Caltanissetta conferma il suo impegno nei confronti dei lavoratori e comunica al personale interessato ed alle Organizzazioni Sindacali che in aggiunta agli emolumenti stipendiali del mese di gennaio, si procederà al pagamento a favore di tutto il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria delle competenze economiche spettanti a seguito dell’entrata in vigore del CCNL dell’Area Sanità del triennio 2016-2018 scritto in data 19 dicembre 2019.Nello specifico le somme corrisposte saranno:

- le somme relative all’incremento dello stipendio tabellare dal 01/01/2016 al 31/12/2019 (art. 85)

- Indennità specifica medico veterinaria a decorrere dal 01/01/2019 (art 90 bis)

- Una tantum al personale in servizio e retribuito alla data del 31/12/2017 (art. 90 tre)

- Le somme scaturentidalla’adeguamento dell’identità di esclusività (dirigenza sanitaria, ex art. 89 comma 3)

Grande soddisfazione viene espressa dal Direttore Generale, Alessandro Caltagirone che sottolinea il grande impegno ed attenzione degli uffici amministrativi a provvedere al tempestivo pagamento, già all’interno degli stipendi di gennaio, delle differenze retributive previste nel contratto sottoscritto nel recente 19 dicembre 2019.

"Il mio personale impegno e quello di tutta la direzione strategica - ha detto il manager - ha tra le sue priorità quello di perfezionare in tempi celeri il pagamento di somme non erogate negli anni passati a tutto il personale dipendente, a corrispondere puntualmente gli importi dovuti mese per mese ed a correggere i procedimenti amministrativi correlati, al fine di evitare che in futuro si possa verificare qualunque tipologia di ritardo nel pagamento delle somme correlate alle attività erogate da tutti i dipendenti anche in forma accessoria e straordinaria".



