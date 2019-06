Eventi 326

Caltanissetta, "Incontri tematici di Legambiente": domani alla Strata 'a foglia si parlerà di randagismo

L'incontro si terrà alle 19 alla presenza di alcuni esperti del settore. Si discuterà del fenomeno e di come contrastarlo

Redazione

25 Giugno 2019 19:46

Domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 19, si terrà il secondo degli "INCONTRI TEMATICI DI LEGAMBIENTE", presso l'isola pedonale della "Strata a' Foglia", aperto alla cittadinanza.Nello specifico si discuterà: di "Randagismo"; fenomeno, procedure e criticità; dati e procedure esistenti (cuccioli, cani adulti, chippatura, sterilizzazione, cani di quartiere, etc.), con relativa modulistica; responsabilità e controlli; aree sgambamento e cimitero per cani; servizio di custodia e ricovero dei cani vaganti nel territorio comunale; inquadramento del fenomeno su scala regionale.

Per tale tema sono stati invitati a discutere: Antonino Virga (ex Dir. Resp. "Sanità Veterinaria" dell'Assessorato Regionale della salute); Concetta Andaloro (Assessore Comunale al Randagismo); Elia Rizzo (Dir. Resp. dell'ASP di Caltanissetta), Diego Peruga (Comandante dei Vigili Urbani di Caltanissetta), Ennio Bonfanti (WWF), Federico Zurli (Veterinario) e Manuel Bonaffini (Guardie eco-zoofile).

La discussione verrà animata e moderata da Giuseppe Salvatore (Dirigente di Legambiente Caltanissetta e Presidente dell'Associazione "Canuzzi Compagni di Strada"). Ne da notizia il presidente Ivo Cigna.





Domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 19, si terrà il secondo degli "INCONTRI TEMATICI DI LEGAMBIENTE", presso l'isola pedonale della "Strata a' Foglia", aperto alla cittadinanza.Nello specifico si discuterà: di "Randagismo"; fenomeno, procedure e criticità; dati e procedure esistenti (cuccioli, cani adulti, chippatura, sterilizzazione, cani di quartiere, etc.), con relativa modulistica; responsabilità e controlli; aree sgambamento e cimitero per cani; servizio di custodia e ricovero dei cani vaganti nel territorio comunale; inquadramento del fenomeno su scala regionale.

Per tale tema sono stati invitati a discutere: Antonino Virga (ex Dir. Resp. "Sanità Veterinaria" dell'Assessorato Regionale della salute); Concetta Andaloro (Assessore Comunale al Randagismo); Elia Rizzo (Dir. Resp. dell'ASP di Caltanissetta), Diego Peruga (Comandante dei Vigili Urbani di Caltanissetta), Ennio Bonfanti (WWF), Federico Zurli (Veterinario) e Manuel Bonaffini (Guardie eco-zoofile).

La discussione verrà animata e moderata da Giuseppe Salvatore (Dirigente di Legambiente Caltanissetta e Presidente dell'Associazione "Canuzzi Compagni di Strada"). Ne da notizia il presidente Ivo Cigna.





News Successiva Imprenditore nisseno lancia su youTube il videoclip "Estate Gluten Free" ed è già il tormentone dell'estate

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews