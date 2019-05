Eventi 150

Incontri sulla legalità, alla scuola Sciascia di Caltanissetta confronto fra studenti e carabinieri sul cyberbullismo

Il colonnello Baldassare Daidone, comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta ha incontrato gli studenti delle classi quarte

Redazione

21 Maggio 2019 16:51

Nell’ambito degli incontri sulla legalità previsti presso varie scuole primarie e secondarie, che l’Arma dei Carabinieri tiene ogni anno su tutto il territorio nazionale di concerto con il M.I.U.R. e con i locali Uffici Scolastici, il Colonnello Baldassare Daidone, Comandante Provinciale di Caltanissetta si è recato presso il Circolo Didattico Statale “L. Sciascia”, ove ha incontrato gli alunni delle classi quarte.Presenti il Dirigente Scolastico Giuseppa Mazzarino e l’insegnate Rosa Catena Gallina che hanno illustrato le attività connesse al progetto sulla cultura della legalità portato avanti dall’Istituto.

Partendo dall’equazione bullismo – mafia, per poi commentare alcuni recenti gravissimi episodi verificatisi in alcuni istituti d’istruzione anche della provincia nissena, sono state illustrate le diverse forme di prevaricazione più frequenti tra gli adolescenti quali le provocazioni e le prese in giro ripetute, le offese, gli scherzi, le percosse, i furti e il cyberbullismo. Il Colonnello Daidone ha quindi chiarito e specificato i diversi ruoli dei protagonisti presenti nell’ambito dell’inquietante fenomeno del bullismo ossia il bullo, il sostenitore del bullo, l’aiutante del bullo, la vittima, il difensore della vittima e la maggioranza silenziosa.

Gli studenti, particolarmente attenti nel corso dell’incontro, sono stati inoltre sensibilizzati affinché, in presenza di episodi di bullismo o cyberbullismo, riferiscano ciò che accade agli insegnanti, ai genitori, alle associazioni nate proprio per fronteggiare il fenomeno o alle forze dell’ordine, evitando soprattutto di isolare le vittime, il tutto al fine anche di scongiurare gravi ed irreparabili conseguenze.



Nell’ambito degli incontri sulla legalità previsti presso varie scuole primarie e secondarie, che l’Arma dei Carabinieri tiene ogni anno su tutto il territorio nazionale di concerto con il M.I.U.R. e con i locali Uffici Scolastici, il Colonnello Baldassare Daidone, Comandante Provinciale di Caltanissetta si è recato presso il Circolo Didattico Statale “L. Sciascia”, ove ha incontrato gli alunni delle classi quarte.Presenti il Dirigente Scolastico Giuseppa Mazzarino e l’insegnate Rosa Catena Gallina che hanno illustrato le attività connesse al progetto sulla cultura della legalità portato avanti dall’Istituto.

Partendo dall’equazione bullismo – mafia, per poi commentare alcuni recenti gravissimi episodi verificatisi in alcuni istituti d’istruzione anche della provincia nissena, sono state illustrate le diverse forme di prevaricazione più frequenti tra gli adolescenti quali le provocazioni e le prese in giro ripetute, le offese, gli scherzi, le percosse, i furti e il cyberbullismo. Il Colonnello Daidone ha quindi chiarito e specificato i diversi ruoli dei protagonisti presenti nell’ambito dell’inquietante fenomeno del bullismo ossia il bullo, il sostenitore del bullo, l’aiutante del bullo, la vittima, il difensore della vittima e la maggioranza silenziosa.

Gli studenti, particolarmente attenti nel corso dell’incontro, sono stati inoltre sensibilizzati affinché, in presenza di episodi di bullismo o cyberbullismo, riferiscano ciò che accade agli insegnanti, ai genitori, alle associazioni nate proprio per fronteggiare il fenomeno o alle forze dell’ordine, evitando soprattutto di isolare le vittime, il tutto al fine anche di scongiurare gravi ed irreparabili conseguenze.



News Successiva "La cooperazione internazionale all'interno dell'Unione Europea", convegno al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews