Incidenti e ingorghi in via Due Fontane, Gianmarco Caruso regala la sua tesi di laurea a Caltanissetta e San Cataldo

La tesi, dal titolo "Lo spazio interstiziale tra Caltanissetta e San Cataldo", analizza i punti critici dell'importante arteria

Redazione

18 Luglio 2020 11:46

Una tesi dedicata alle città di Caltanissetta e San Cataldo. A realizzarla è stato Gianmarco Caruso presso l’Università degli Studi “KORE” di Enna (Facoltà di Architettura e Ingegneria Edile), conseguendo la votazione di 110 e Lode.La tesi, dal titolo “Lo spazio interstiziale tra Caltanissetta e San Cataldo” (Relatori: Prof. Arch. Maurizio Francesco Errigo e Prof.ssa Ing. Tiziana Campisi) ha riguardato un progetto che ha cointeressato i Comuni confinanti di Caltanissetta e San Cataldo, tra loro collegati da tre arterie viarie principali: via Due Fontane, viale Luigi Monaco e la scorrimento veloce S.S. 640.

La strada più utilizzata, per gli spostamenti quotidiani tra i due certi urbani è la via Due Fontane, che presenta però un elevato numero di punti critici e di nodi di congestione, in prossimità di Caltanissetta e lungo la quale, purtroppo, hanno spesso luogo incidenti stradali di una qual certa rilevanza, talvolta infatti, persino incidenti mortali e dunque causa di vittime.

Un altro fattore rilevato, è l’assenza di un vero e proprio parco urbano in entrambe le Città, quindi, a motivo di ciò, sia i Nisseni che i Sancataldesi, per trascorrere del tempo libero all’aperto, si recano presso il giardino dell’ex Sanatorio Dubini per passeggiate ecologiche e per svolgere attività sportive.

Pertanto, si sono analizzate le cause degli incidenti e degli ingorghi che vengono a crearsi in determinati momenti della giornata lungo la via Due Fontane, identificando sei punti critici (ad alta incidentalità) e due generatori di congestione, quindi, sono state proposte talune soluzioni progettuali volte al miglioramento delle problematiche attualmente in essere presso i vari punti critici e nei luoghi generatori di congestione.

Inoltre, per assolvere all’assenza di un vero e proprio parco urbano all’interno delle due Città, si è proposta la riqualificazione dell’ex Sanatorio Dubini e l’ampliamento del suo giardino, in modo tale da risultare accessibile non soltanto da viale Luigi Monaco (come avviene attualmente), ma anche dalla via Due Fontane debitamente resa maggiormente sicura.

Chiave di tutte le soluzioni proposte, è stata l’economicità e la fattibilità tecnica degli interventi progettati.

Poiché il lavoro svolto ha valenza intercomunale(avendo appunto coinvolto entrambi i territori in indirizzo) e considerato il buon livello qualitativo del progetto (come certificato dal voto attribuito dalla Commissione d'Esame), con la presente, si trasmette il file della TESI / PROGETTO in questione di cui si fa omaggio ad entrambe le Città, nell’eventualità si volesse perseguire l’obiettivo di un intervento unitario/intercomunale e nel caso iin cui le due amministrazioni vorranno eventualmente adottarne (in tutto o in parte) le linee, gli indirizzi e le soluzioni proposte.





