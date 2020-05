Cronaca 1683

Incidente sull'autostrada Palermo-Catania, muore ad Agira un motociclista di 27 anni

Il ragazzo, Santo Macrì, per cause ancora da accertare, improvvisamente avrebbe perso il controllo della sua moto.

Redazione

23 Maggio 2020 20:13

Un motociclista di 27 anni, Santo Macrì, originario di Enna, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato sull'A19 allo svincolo di Agira (città dove risiedeva), dove il giovane, per ragioni da accertare, ha perso il controllo della sua Kawasaki.Qualche giorno fa a morire, a Palermo, un altro ragazzo, “Peppe” Giannalìa, uno dei ragazzi coinvolti in un drammatico incidente stradale avvenuto tra venerdì e sabato nel quartiere Bonagia. Poco dopo la mezzanotte due scooter, con a bordo complessivamente tre ragazzi, si erano scontrati violentemente. Un impatto che si è rivelato fatale per il diciottenne il cui cuore ha smesso di battere al Policlinico, dove era stato ricoverato. Troppo gravi le ferite riportate nell'urto.



