Incidente sull'autostrada Palermo-Catania: mezzo pesante fuoristrada. Chiusa al traffico la strada tra Catenanuova e Agira

E' in corso l'intervento di rimozione del tir uscito autonomamente di strada. Sul luogo dell'incidente, sta operando il personale Anas

Redazione

06 Maggio 2020 16:46

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Catenanuova e Agira, in direzione Palermo.Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante, uscito autonomamente di strada al km 145.

Il personale di Anas è sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile e per la gestione della viabilità alternativa, che prevede l’uscita allo svincolo di Catenanuova e la percorrenza della SS192 con rientro in autostrada allo svincolo di Agira.



